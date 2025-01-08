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Прем’єр Британії запросив Макрона на зустріч. Говоритимуть, зокрема, про підтримку України

Зустріч пройде у заміській резиденції Стармера.

Прем’єр Британії запросив Макрона на зустріч. Говоритимуть, зокрема, про підтримку України
Еммануель Манро, Кір Стармер і Бріжит Макрон
Фото: EPA/UPG

9 січня прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у своїй заміській резиденції у графстві Бакінгемшир, передає Sky News.

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Речник Старемера повідомив, що лідери обговорять «сфери співробітництва та спільні глобальні проблеми, серед яких - підтримка України, технології та штучний інтелект, економічне зростання й боротьба з нелегальною міграцією».

Не виключено, що у бесіді згадають і про обраного президента США Дональда Трампа і його соратника Ілона Маска, який дедалі більше втручається у внутрішню політику Європи.

  • У січні, як відомо, Ілон Маск розпочав інформаційну атаку на уряд Кіра Стармера й закликав до дострокових виборів. Також він активно підтримує ультраправу АдГ у Німеччині. Детальніше про те, як бізнесмену тісно в американській політиці читайте у матеріалі LB.ua «MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини».
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