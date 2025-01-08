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ЄС не толеруватиме напади на свої кордони, ‒ МЗС Франції після коментарів Трампа щодо Гренландії

Євроблок не повинен дозволяти себе залякувати чи виявляти надмірне занепокоєння, а має “прокинутися і зміцнитися”.

ЄС не толеруватиме напади на свої кордони, ‒ МЗС Франції після коментарів Трампа щодо Гренландії
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз не дозволить іншим державам атакувати його суверенні кордони, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters.

Барро відповів на коментар обраного президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії. Республіканець відмовився виключити військові або економічні дії як частину свого очевидного прагнення отримати контроль над Гренландією, а також Панамським каналом.

Французький міністр не вірить, що Сполучені Штати вторгнуться на величезний арктичний острів, який був частиною Данії понад 600 років.

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Він додав, що ЄС не повинен дозволяти себе залякувати чи виявляти надмірне занепокоєння, а має “прокинутися і зміцнитися”.

  • Під час великої пресконференції після затвердження результатів президентських виборів у США тріумфатор волевиявлення Дональд Трамп відмовився пообіцяти, що для вирішення територіальних питань він не буде застосовувати економічні засоби тиску чи навіть військову міць. Йдеться про бажання республіканця отримати контроль над островом Гренландія та Панамським каналом.
  • Політик повторив свої тези про те, що Гренландія потрібна США "для національної безпеки" і навіть висловив сумнів, що Данія "має на неї юридичні права".
  • Син Трампа Дональд-молодший вирушив до Гренландії з метою нібито "зробити відео для свого подкасту".
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