ЄС не толеруватиме напади на свої кордони, ‒ МЗС Франції після коментарів Трампа щодо Гренландії

Євроблок не повинен дозволяти себе залякувати чи виявляти надмірне занепокоєння, а має “прокинутися і зміцнитися”.

Європейський Союз не дозволить іншим державам атакувати його суверенні кордони, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters.

Барро відповів на коментар обраного президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії. Республіканець відмовився виключити військові або економічні дії як частину свого очевидного прагнення отримати контроль над Гренландією, а також Панамським каналом.

Французький міністр не вірить, що Сполучені Штати вторгнуться на величезний арктичний острів, який був частиною Данії понад 600 років.

Він додав, що ЄС не повинен дозволяти себе залякувати чи виявляти надмірне занепокоєння, а має “прокинутися і зміцнитися”.