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Син Трампа вирушить у Гренландію "записувати відео для подкасту"

Дональд Трамп-молодший активно поширює політичні тези свого батька.

Син Трампа вирушить у Гренландію "записувати відео для подкасту"
Дональд Трамп-молодший
Фото: EPA/UPG

Син обраного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший має намір на один день поїхати до Гренландії, щоб "записати кілька відео для свого подкасту".

Як пише BBC, міністерство закордонних справ Данії, якій належить найбільший у світі острів, заявило, що йому відомо про намір члена родини політика відвідати залежну територію, але, оскільки не йдеться про візит офіційної американської делегації, "подальших коментарів надано не буде".

Трамп-старший розповів про поїздку сина у своїй соціальній мережі Truth Social, де зазначив, що його "будуть супроводжувати кілька представників", а Гренландія "неймовірно виграє, якщо, а точніше, коли стане частиною нашої нації". 

"Ми її захищатимемо і берегтимо від дуже злого зовнішнього світу. Зробімо Гренландію великою знову!" - написав республіканець, обігравши популярне гасло своєї кампанії "Make America Great Again". 

Дональд Трамп-молодший відомий активною залученістю до політичних кампаній свого батька та досить радикальними заявами. У своїх соцмережах він неодноразово висміював Президента України Володимира Зеленського, карикатурно зображаючи його як людину, як буцімто хоче від США лише грошей.

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