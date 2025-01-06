В Ужгороді п'ятеро чоловіків побили трьох поліцейських

Нападникам загрожує до 7 років за ґратами.

В Ужгороді затримали п'ятьох чоловіків за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронцям, які виконували службові завдання.

Про це повідомила Нацполіція Закарпатської області.

Зловмисники спочатку затіяли словесний конфлікт із поліцейськими, побили їх, а потім утекли з місця події.

У 20-ти, 25-ти та 27-річного правоохоронців медики діагностували струс головного мозку та численні забої.

Оперативники встановили особи зловмисників та затримали їх. Всі - місцеві жителі віком від 39 до 42 років. Наразі їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Ужгородський міськрайонний суд обрав для підозрюваних запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Нападникам загрожує до 7 років за ґратами.