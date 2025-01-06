Блінкен: Росія готується передати КНДР свої передові космічні технології

Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.

Росія наближається до передачі Північній Кореї передових космічних технологій, а також може визнати цю країну ядерною державою. Про це під час візиту до Південної Кореї сказав американський державний секретар Ентоні Блінкен, пише Politico.

Поїздка Блінкена є останньою на цій посаді – після 20 січня, коли Білий дім повернеться під управління Дональда Трампа, державним секретарем США має стати інша людина. За словами очільника Держдепу, "є причини вірити", що Москва має намір поділитися з КНДР передовими космічними та супутниковими технологіями.

А також вона "може бути близькою до того, щоб змінити політику, яка тривала десятиліттями», і визнати Північну Корею ядерною державою".

Коментар пролунав на тлі залучення росіянами військ КНДР до війни у Курській області, а також нового запуску Північною Кореєю ракети. Вважається, що допомога у побудові супутників та пропозиція запустити для КНДР космічний корабель – це частина угоди Москви та Пхеньяна, згідно з якою росіяни отримують артилерійські снаряди.