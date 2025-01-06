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Блінкен: Росія готується передати КНДР свої передові космічні технології

Блінкен: Росія готується передати КНДР свої передові космічні технології
Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG

Росія наближається до передачі Північній Кореї передових космічних технологій, а також може визнати цю країну ядерною державою. Про це під час візиту до Південної Кореї сказав американський державний секретар Ентоні Блінкен, пише Politico

Поїздка Блінкена є останньою на цій посаді – після 20 січня, коли Білий дім повернеться під управління Дональда Трампа, державним секретарем США має стати інша людина. За словами очільника Держдепу, "є причини вірити", що Москва має намір поділитися з КНДР передовими космічними та супутниковими технологіями. 

А також вона "може бути близькою до того, щоб змінити політику, яка тривала десятиліттями», і визнати Північну Корею ядерною державою".

Коментар пролунав на тлі залучення росіянами військ КНДР до війни у Курській області, а також нового запуску Північною Кореєю ракети. Вважається, що допомога у побудові супутників та пропозиція запустити для КНДР космічний корабель – це частина угоди Москви та Пхеньяна, згідно з якою росіяни отримують артилерійські снаряди. 

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