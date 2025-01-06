Reuters: США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту

Імовірно, санкції також стосуватимуться людей, залучених до деяких мереж, що торгують нафтою вище максимальної ціни.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається за вищою встановленої Заходом граничної ціни у 60 доларів США за барель.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнаних із цим питанням співрозмовників.

Зазначається, що Росія використовувала цей "тіньовий флот" застарілих кораблів, щоб уникнути діючих обмежень. Багато суден є не надто безпечними і, за словами експертів, "схильні до розливу нафти".

Один із співрозмовників видання зазначив, що це буде "великий пакет" санкцій.

Інше джерело повідомило, що санкції також, ймовірно, включатимуть заходи проти людей, залучених до деяких мереж, що торгують нафтою вище максимальної ціни.

G7, ЄС і Австралія встановили обмеження вартості на російську нафту в 60 доларів за барель наприкінці 2022 року, заборонивши використання західних морських послуг, таких як транспорт, страхування та фінансування для поставок нафти за ціною, що дорівнює або перевищує обмеження.