Reuters: США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається за вищою встановленої Заходом граничної ціни у 60 доларів США за барель.
Про це пише Reuters із посиланням на обізнаних із цим питанням співрозмовників.
Зазначається, що Росія використовувала цей "тіньовий флот" застарілих кораблів, щоб уникнути діючих обмежень. Багато суден є не надто безпечними і, за словами експертів, "схильні до розливу нафти".
Один із співрозмовників видання зазначив, що це буде "великий пакет" санкцій.
Інше джерело повідомило, що санкції також, ймовірно, включатимуть заходи проти людей, залучених до деяких мереж, що торгують нафтою вище максимальної ціни.
G7, ЄС і Австралія встановили обмеження вартості на російську нафту в 60 доларів за барель наприкінці 2022 року, заборонивши використання західних морських послуг, таких як транспорт, страхування та фінансування для поставок нафти за ціною, що дорівнює або перевищує обмеження.
- Раніше видання Washington Post писало про те, що президент США Джо Байден наприкінці своєї каденції має намір дати адміністрації свого наступника Дональда Трампа важелі впливу на Москву щодо переговорів про завершення війни в Україні. Йдеться про жорсткі санкції проти російської енергетики.
- Тим часом країни "Великої сімки" вивчають способи посилення цінового обмеження на російську нафту, аби більш ефективно обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України. Один із варіантів – повна заборона на переробку російської сирої нафти або ж зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до 40 доларів за барель.
- Перед цим у останньому, 15-му пакеті санкцій Єврорада націлилася на тіньовий флот Путіна. Ці обмеження послаблюють російський військово-промисловий комплекс.