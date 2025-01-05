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До США прийшли "найсильніші за останні десятиліття" снігопади

У деяких місцях за добу випало до метра снігу.

До США прийшли "найсильніші за останні десятиліття" снігопади
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Потужний циклон із арктичним повітрям та низькими температурами, а також рясними опадами призвів до "найсильніших за останні десятиліття" снігопадів у США. Для подолання наслідків довелося залучати нацгвардію.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Снігопад та ожеледиця вкрили головні дороги у штатах Канзас та Індіана, де на допомогу водіям, які застрягли, була залучена Національна гвардія штату", - йдеться в повідомленні.

У деяких місцях за добу випало в середньому до метра снігу. Негода призводить до блокування автошляхів, залізничних магістралей, а також до зупинки роботи аеропортів.

Влада на місцевому рівні радить громадянам не виїжджати без особливої потреби.

Національна метеорологічна служба США видала попередження про зимові шторми впродовж наступних днів у інших штатах – від Канзасу та Міссурі до Нью-Джерсі.

"У окремих локаціях у цьому регіоні, де спостерігається найбільша кількість снігу, це може вважатися найсильнішим снігопадом принаймні за останні десятиліття", – повідомила метеослужба 5 січня.

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