До США прийшли "найсильніші за останні десятиліття" снігопади

Потужний циклон із арктичним повітрям та низькими температурами, а також рясними опадами призвів до "найсильніших за останні десятиліття" снігопадів у США. Для подолання наслідків довелося залучати нацгвардію.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Снігопад та ожеледиця вкрили головні дороги у штатах Канзас та Індіана, де на допомогу водіям, які застрягли, була залучена Національна гвардія штату", - йдеться в повідомленні.
У деяких місцях за добу випало в середньому до метра снігу. Негода призводить до блокування автошляхів, залізничних магістралей, а також до зупинки роботи аеропортів.
Влада на місцевому рівні радить громадянам не виїжджати без особливої потреби.
Національна метеорологічна служба США видала попередження про зимові шторми впродовж наступних днів у інших штатах – від Канзасу та Міссурі до Нью-Джерсі.
"У окремих локаціях у цьому регіоні, де спостерігається найбільша кількість снігу, це може вважатися найсильнішим снігопадом принаймні за останні десятиліття", – повідомила метеослужба 5 січня.
- В кінці минулого року хурделиця у Боснії та Герцеговині залишила сотні тисяч людей без світла.