Більше мільйона німців підтримали петицію про заборону піротехніки

Через феєрверки в новорічну ніч зафіксовано численні травми та летальні випадки.

Небезпечний запуск салюту у Берліні в новорічну ніч

Запущена профспілкою поліції Берліна петиція про заборону на використання піротехніки в приватних будинках зібрала понад мільйон підписів.

Про це GdP повідомила в соцмережі Х.

На момент написання новини петицію про заборону піротехніки для приватного використання у Німеччині підписали понад 1,1 мільйона людей.

"Те, що ми зазнали новорічної ночі, виходить за будь-які рамки. Це масове насильство проти наших колег має припинитися", – йдеться в петиції.