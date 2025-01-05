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Більше мільйона німців підтримали петицію про заборону піротехніки

Через феєрверки в новорічну ніч зафіксовано численні травми та летальні випадки.

Більше мільйона німців підтримали петицію про заборону піротехніки
Небезпечний запуск салюту у Берліні в новорічну ніч
Фото: EPA/UPG

Запущена профспілкою поліції Берліна петиція про заборону на використання піротехніки в приватних будинках зібрала понад мільйон підписів.

Про це GdP повідомила в соцмережі Х.

На момент написання новини петицію про заборону піротехніки для приватного використання у Німеччині підписали понад 1,1 мільйона людей.

"Те, що ми зазнали новорічної ночі, виходить за будь-які рамки. Це масове насильство проти наших колег має припинитися", – йдеться в петиції.

  • Як повідомлялося, напередодні Нового року та в новорічну ніч багато людей у Берліні отримали поранення, деякі з них – серйозні, через незаконні феєрверки. Пʼятеро людей загинули.
  • Німецька поліція затримала 23-річного впливовця, який у новорічну ніч запустив феєрверк у бік квартири в Берліні.
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