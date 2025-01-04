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Провал коаліційних перемовин: канцлер Австрії заявив, що йде у відставку

Метою створення коаліції було ізолювати переможну ультраправу "Партію свободи".

Провал коаліційних перемовин: канцлер Австрії заявив, що йде у відставку
Карл Нехаммер
Фото: EPA/UPG

Через провал коаліційних перемовин у парламенті канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що піде у відставку найближчими днями, передає РБК-Україна. 

"У найближчі кілька днів я піду з посади федерального канцлера, а також лідера (Австралійської - ред.) народної партії (АНП) і сприятиму впорядкованому переходу. Цей упорядкований перехід особливо важливий для мене, тому що я завжди виступав за стабільність у нашій країні і в Народній партії", - заявив Нехаммер.

Він зазначив, що його партія вела тривалі й чесні переговори, однак із Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА) неможливо досягти згоди з ключових питань. Політик наголосив, що АНР дотримуються своїх обіцянок, тому не погодиться на заходи, спрямовані проти пільг і бізнесу, та на нові податки.

"Саме тому ми припинили переговори з СДПА і не будемо їх продовжувати", - резюмував він.

Напередодні партія лібералів "Неос", яка мала стати найменшою з політсил у майбутній австрійській триєдиній коаліції, оголосила про припинення участі у перемовинах про формування більшості та уряду.

Ліберали звинуватили дві інші партії - "народників" та соціал-демократів - у "відсутності відваги для ухвалення сміливих рішень". Вони вимагали знизити податки та провести структурні зміни у соціальній політиці, зокрема, вдавшись до непопулярного підняття пенсійного віку. 

Метою створення коаліції було ізолювати переможну ультраправу "Партію свободи".

У вересні 2024 року в Австрії на виборах перемогла ультраправа партія - "Австрійська партія свободи", започаткована колишніми офіцерами СС у 1950-х роках. Вона набрала 29,2% голосів.

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