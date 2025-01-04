У Китаї унаслідок пожежі на ринку загинули щонайменше 8 людей

У китайському місті Чжанцзяко, що у провінції Хебей поблизу Пекіна унаслідок пожежі на продовольчому ринку загинуло щонайменше восьмеро людей і ще 15 поранено.

Про це пише АР.

Пожежа на ринку Лігуан у спалахнула опівдні суботи, і її приблизно за дві години ліквідували.

Зазначаєься, що такі традиційні ринки часто переповнені покупцями, які шукають нижчі ніж у супермаркетах ціни. Причина пожежі встановлюється, але джерела вогню на таких ринках можуть бути від газових балонів до деревного вугілля, яке використовується для смаження м’яса, і викинутих сигарет. Крім того, там часто застаріла інфрастурктура, зокрема, підземні газопроводи, які теж вважаються причинами пожеж і вибухів.