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США запровадили санкції щодо китайської технокомпанії, причетної до хакерських атак

Хакери атакували американські та іноземні корпорації, університети, державні установи, телекомунікаційні провайдери та медіа-організації.

США запровадили санкції щодо китайської технокомпанії, причетної до хакерських атак
Фото: Держспецзв’язку

Сполучені Штати запроваджують санкції проти китайської компанії з кібербезпеки Integrity Technology Group, Incorporated (Integrity Tech) за її участь у численних інцидентах зламів комп'ютерів.

Як повідомили у Держдепартаменті США, ця компанія пов'язана із Міністерством державної безпеки Китаю та є великим державним підрядником. Офіційно Integrity Technology надає послуги державним і муніципальним бюро державної безпеки та громадської безпеки, а також іншим державним підрядникам з кібербезпеки КНР. 

Хакери, які працюють на Integrity Tech, відому також як "Flax Typhoon", на замовлення китайського уряду. Їхніми цілями були критична інфраструктура в Сполучених Штатах і за кордоном. Хакери «Flax Typhoon» успішно атакували численні американські та іноземні корпорації, університети, державні установи, телекомунікаційні провайдери та медіа-організації.

  • 18 вересня Міністерство юстиції оголосило про те, що вдалося припинити роботу армії ботів, яка складалася із понад 200 000 пристроїв, заражених Integrity Tech у Сполучених Штатах і по всьому світу. 
  • У Білому домі повідомили, що китайські хакери атакували усього дев'ять американських телекомунікаційних компаній. Зловмисники отримали доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов громадян США.
  • А наприкінці року міністерство фінансів Сполучених Штатів зазнало кібератаки з боку китайських хакерів, яким вдалося отримати доступ до робочих станцій співробітників відомства та вкрасти деякі незасекречені документи. Проте Пекін відкинув обвинувачення.
  • Washington Post писав про те, що хакери китайського уряду зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, яке керує запровадженням економічних санкцій і є одним з найпотужніших інструментів, якими володіє Вашингтон для досягнення цілей національної безпеки.
  • Тим часом влада США розслідує, чи китайська компанія TP-Link становить загрозу для національної безпеки, і розглядає можливість заборони продажу її пристроїв.
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