Сполучені Штати запроваджують санкції проти китайської компанії з кібербезпеки Integrity Technology Group, Incorporated (Integrity Tech) за її участь у численних інцидентах зламів комп'ютерів.

Як повідомили у Держдепартаменті США, ця компанія пов'язана із Міністерством державної безпеки Китаю та є великим державним підрядником. Офіційно Integrity Technology надає послуги державним і муніципальним бюро державної безпеки та громадської безпеки, а також іншим державним підрядникам з кібербезпеки КНР.

Хакери, які працюють на Integrity Tech, відому також як "Flax Typhoon", на замовлення китайського уряду. Їхніми цілями були критична інфраструктура в Сполучених Штатах і за кордоном. Хакери «Flax Typhoon» успішно атакували численні американські та іноземні корпорації, університети, державні установи, телекомунікаційні провайдери та медіа-організації.