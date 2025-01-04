США запровадили санкції щодо китайської технокомпанії, причетної до хакерських атак

Сполучені Штати запроваджують санкції проти китайської компанії з кібербезпеки Integrity Technology Group, Incorporated (Integrity Tech) за її участь у численних інцидентах зламів комп'ютерів.
Як повідомили у Держдепартаменті США, ця компанія пов'язана із Міністерством державної безпеки Китаю та є великим державним підрядником. Офіційно Integrity Technology надає послуги державним і муніципальним бюро державної безпеки та громадської безпеки, а також іншим державним підрядникам з кібербезпеки КНР.
Хакери, які працюють на Integrity Tech, відому також як "Flax Typhoon", на замовлення китайського уряду. Їхніми цілями були критична інфраструктура в Сполучених Штатах і за кордоном. Хакери «Flax Typhoon» успішно атакували численні американські та іноземні корпорації, університети, державні установи, телекомунікаційні провайдери та медіа-організації.
- 18 вересня Міністерство юстиції оголосило про те, що вдалося припинити роботу армії ботів, яка складалася із понад 200 000 пристроїв, заражених Integrity Tech у Сполучених Штатах і по всьому світу.
- У Білому домі повідомили, що китайські хакери атакували усього дев'ять американських телекомунікаційних компаній. Зловмисники отримали доступ до приватних текстових повідомлень і телефонних розмов громадян США.
- А наприкінці року міністерство фінансів Сполучених Штатів зазнало кібератаки з боку китайських хакерів, яким вдалося отримати доступ до робочих станцій співробітників відомства та вкрасти деякі незасекречені документи. Проте Пекін відкинув обвинувачення.
- Washington Post писав про те, що хакери китайського уряду зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, яке керує запровадженням економічних санкцій і є одним з найпотужніших інструментів, якими володіє Вашингтон для досягнення цілей національної безпеки.
- Тим часом влада США розслідує, чи китайська компанія TP-Link становить загрозу для національної безпеки, і розглядає можливість заборони продажу її пристроїв.