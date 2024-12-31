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Китайські хакери зламали міністерство фінансів США

Було вкрадено деякі незасекречені документи з робочих станцій співробітників.

Китайські хакери зламали міністерство фінансів США
Фото: Pixabay

Міністерство фінансів Сполучених Штатів зазнало кібератаки з боку китайських хакерів, яким вдалося отримати доступ до робочих станцій співробітників відомства та вкрасти деякі незасекречені документи.

Як пише Reuters, інцидент трапився раніше цього місяця, проте урядовці повідомили про нього Конгрес лише зараз. 

Хакерам вдалося скомпрометувати захист, який був наданий міністерству фірмою-підрядником BeyondTrust. Отримавши ключ до хмарного сервісу, вони змогли віддалено підключитися до комп'ютерів та завантажити з них доступну для співробітників документацію.

Американський мінфін наразі оцінює ступінь шкоди, завданий хакерами, спільно з Агенцією з кібербезпеки та безпеки інфраструктури і Федеральним бюро розслідувань. Експерти з кіберзахисту вказують на те, що інцидент дуже схожий на звичний стиль роботи китайських кіберзлочинців.

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