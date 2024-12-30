Дональд Трамп підтримав переобрання Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.

Про це Дональд Трамп повідомив на власній соціальній платформі Truth Social.

"Спікер Майк Джонсон – хороша, дуже працьовита, релігійна людина. Він робитиме правильні речі, і ми продовжимо перемагати”,- написав Трамп.

Він також написав: “Я повністю і беззастережно підтримую Майка. MAGA!!! (Зробимо Америку великою знову, - ред.)”.

Крім того, Трамп піддав критиці адміністрацію Джо Байдена та заявив, що разом із республіканцями в Конгресі змінить нинішню “деструктивну” політику.

Спікер Палати представників, Майк Джонсон перебрався на останніх виборах. Його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який набрав всього 14%, в той час як Джонсон отримав 85%.