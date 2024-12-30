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Дональд Трамп підтримав переобрання Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників

Майк Джонсон є чинним спікером Палати представників.

Дональд Трамп підтримав переобрання Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників
Дональд Трамп і Майк Джонсон
Фото: CNN

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.

Про це Дональд Трамп повідомив на власній соціальній платформі Truth Social.

"Спікер Майк Джонсон – хороша, дуже працьовита, релігійна людина. Він робитиме правильні речі, і ми продовжимо перемагати”,- написав Трамп.

Він також написав: “Я повністю і беззастережно підтримую Майка. MAGA!!! (Зробимо Америку великою знову, - ред.)”.

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Крім того, Трамп піддав критиці адміністрацію Джо Байдена та заявив, що разом із республіканцями в Конгресі змінить нинішню “деструктивну” політику.

Спікер Палати представників, Майк Джонсон перебрався на останніх виборах. Його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який набрав всього 14%, в той час як Джонсон отримав 85%.

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