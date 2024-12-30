Дональд Трамп підтримав переобрання Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.
Про це Дональд Трамп повідомив на власній соціальній платформі Truth Social.
"Спікер Майк Джонсон – хороша, дуже працьовита, релігійна людина. Він робитиме правильні речі, і ми продовжимо перемагати”,- написав Трамп.
Він також написав: “Я повністю і беззастережно підтримую Майка. MAGA!!! (Зробимо Америку великою знову, - ред.)”.
Крім того, Трамп піддав критиці адміністрацію Джо Байдена та заявив, що разом із республіканцями в Конгресі змінить нинішню “деструктивну” політику.
Спікер Палати представників, Майк Джонсон перебрався на останніх виборах. Його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який набрав всього 14%, в той час як Джонсон отримав 85%.
- Джонсон виступав проти надання додаткової допомоги Україні, хоча потім і змінив свою позицію та сказав, що українцям потрібно дозволити вести війну так, як вони вважають за потрібне.
- Переконувати Джонсона схвалити допомогу Україні допоміг Сергій Гайдаржи, родину якого вбили росіяни. Він був у складі української делегації, яка аргументувала американським посадовцям необхідність продовжувати підтримку.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України" та матеріалі "Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?".
- У вересні Джонсон вимагав від президента Володимира Зеленського звільнити посла в США Оксану Маркарову.