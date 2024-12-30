Rheinmetall домовився про будівництво збройового заводу у Литві

Завод має бути збудований упродовж двох років.

Німецький концерн Rheinmetall та дві литовські державні компанії підписали угоду про реалізацію проєкт заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у литовському місті Байсогалі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Відомо, що попередня вартість проєкту складає 260 млн євро. Вдповідну угоду підписали литовське підприємство енергетичної групи Epso-G "Epso-G Invest" та збройовий завод у Гірайте. Доля Rheinmetall складає 51%, "Epso-G Invest" – 48%, збройовий завод у Гірайте отримає 1% акцій Rheinmetall Defence Lithuania.

Після підписання сторонами остаточного договору 20 грудня дистанційно не залишилося перешкод для будівництва заводу. Попередня вартість проєкту ще може змінитися залежно від перебігу його реалізації. Максимальна вартість проєкту зараз оцінюється приблизно в 300 млн євро.

"Підписавши угоду, всі сторони зобов'язалися внести очікувану частку в реалізацію проєкту", — сказав представник Epso-G Гедімінас Петраускас.

Представник Epso-G не назвав конкретних внесків акціонерів, але, за оцінками журналістів, Rheinmetall має вкласти мінімум 133 млн євро, Epso-G Invest – близько 125 млн євро, а збройовий завод у Гірайте – близько 2,6 млн євро.

Завод має бути збудований упродовж двох років – до кінця 2026 року. Конкретна дата початку будівництва наразі невідома.

"Усі сторони зроблять усе можливе, щоб проєкт було реалізовано швидше, але запланований термін – близько двох років (з моменту підписання договору). Це прописано у договорі", – сказав Петраускас.