Україна отримала понад 150 мільйонів євро на фінансування українського ОПК

Кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Україна отримала понад 150 мільйонів євро на фінансування українського оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зокрема, 111 млн євро спрямують на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Ще 29 млн євро виділять на грант від уряду Франції для посилення безпеки і оборони України. 10 млн євро – на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

"Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", — зазначив Умєров.

Глава Міноборони подякував партнерам за підтримку та внесок у зміцнення обороноздатності України.