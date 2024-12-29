Британія виділяє £4,5 мільйона на покарання окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні

£4,5 мільйона будуть спрямовані на підтримку розслідування та судового переслідування російських злочинців.

Уряд Великої Британії виділяє Україні 4,5 млн фунтів на підтримку зусиль правосуддя щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами під час повномасштабного вторгнення.

Про це ідеться на сайті британського уряду, пише "Укрінформ".

"Під час візиту до Києва я на власні очі бачив надихаючу хоробрість українського народу. Я безмежно пишаюся підтримкою, яку надає їм наш уряд у протистоянні незаконному повномасштабному вторгненню Росії. Звірства, свідками яких ми стали в Україні, невимовні – не може бути тривалого миру без відповідальності, і підтримка Великої Британії допоможе Україні в її прагненні домогтися справедливості для жертв і тих, хто вижив після цих злочинів", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, коментуючи фінансову допомогу для України.

Ламмі наголосив, що Велика Британія і надалі буде підтримувати Украаїну у боротьбі за безпеку.

£4,5 мільйона будуть спрямовані на підтримку документування, розслідування та судового переслідування осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Допомога у розслідуванні російських злочинів