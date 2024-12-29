Британія виділяє £4,5 мільйона на покарання окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні

Уряд Великої Британії виділяє Україні 4,5 млн фунтів на підтримку зусиль правосуддя щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами під час повномасштабного вторгнення.
Про це ідеться на сайті британського уряду, пише "Укрінформ".
"Під час візиту до Києва я на власні очі бачив надихаючу хоробрість українського народу. Я безмежно пишаюся підтримкою, яку надає їм наш уряд у протистоянні незаконному повномасштабному вторгненню Росії. Звірства, свідками яких ми стали в Україні, невимовні – не може бути тривалого миру без відповідальності, і підтримка Великої Британії допоможе Україні в її прагненні домогтися справедливості для жертв і тих, хто вижив після цих злочинів", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, коментуючи фінансову допомогу для України.
Ламмі наголосив, що Велика Британія і надалі буде підтримувати Украаїну у боротьбі за безпеку.
£4,5 мільйона будуть спрямовані на підтримку документування, розслідування та судового переслідування осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні.
Допомога у розслідуванні російських злочинів
- США нададуть 1 млн доларів Міжнародному центру із переслідування за злочин агресії проти України.
- Юристи, які працюють з прокуратурою України, готують досьє до Міжнародного кримінального суду (МКС) про обвинувачення Росії у навмисному спричиненні голоду протягом війни в Україні.
- Правозахисники документують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Вони хочуть надати докази для того, щоб МКС висунув відповідне обвинувачення президенту РФ Володимиру Путіну.
- У грудні минулого року у США висунули офіційні звинувачення чотирьом росіянам, причетним до воєнних злочинів в Україні. Обвинувачені допитували, били і катували американця, загрожували вбивством та інсценували його страту.
- Влада Німеччини зібрала вже понад 500 свідчень, що стосуються військових злочинів в Україні, і опитала понад 160 свідків. Роблять це для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності.
- В Україні розпочали збір свідчень про воєнні злочини росіян проти довкілля. На спеціальній платформі анонімно можна залишити розповіді, фотографії, відеодокази.