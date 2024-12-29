За добу енергетикам вдалося відновити живлення для понад 7420 споживачів

Упродовж минулої доби енергетикам вдалося відновити живлення для 7423 українців, знеструмлених унаслідок бойових дій.
Про це повідомили в Міненергетики.
"Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, унаслідок чого пошкоджень зазнають підстанції та лінії електропередач, відповідно можливості енергосистеми стають обмеженими", — зазначають у відомстві.
Енергетики оперативно виконують роботи з відновлення на пошкоджених енергооб’єктах, максимально здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми.
У міністерстві закликають людей раціонально споживати електроенергію протягом дня, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
- 25 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Унаслідок обстрілів пошкоджене обладнання ДТЕК.