За добу енергетикам вдалося відновити живлення для понад 7420 споживачів

У Міненерго закликають раціонально споживати електроенергію протягом дня.

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Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України, 02 березня

Упродовж минулої доби енергетикам вдалося відновити живлення для 7423 українців, знеструмлених унаслідок бойових дій.

Про це повідомили в Міненергетики.

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, унаслідок чого пошкоджень зазнають підстанції та лінії електропередач, відповідно можливості енергосистеми стають обмеженими", — зазначають у відомстві.

Енергетики оперативно виконують роботи з відновлення на пошкоджених енергооб’єктах, максимально здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми.

У міністерстві закликають людей раціонально споживати електроенергію протягом дня, щоб зменшити навантаження на енергосистему.