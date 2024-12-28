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Глава Міненерго направив листи до енергокомісара ЄС, ENTSO-Е та Енергетичного Співтовариства через заяви Фіцо

Галущенко запевнив, що в України є механізм, як замінити словацький імпорт.

Глава Міненерго направив листи до енергокомісара ЄС, ENTSO-Е та Енергетичного Співтовариства через заяви Фіцо
Герман Галущенко
Фото: facebook/Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся листом до енергокомісара Євросоюзу, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-Е та Енергетичного Співтовариства через заяви словацького премєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це Галущенко сказав в етері телемаратону, цитує його пресслужба Міненерго.

Йдеться про заяву Фіцо щодо наміру зупинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту газу.

Галущенко зазначив, що таке рішення буде грубим порушенням європейських регуляцій. Він повідомив, що в України є механізм, як замінити цей імпорт з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. Такі переговори з партнерами уже провели. 

  • Днями видання Bloomberg навело заяву очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо, у якій він погрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу.
  • Нині Володимир Зеленський заявив, що, схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу. А МЗС наголосило, що Фіцо фактично стає на один бік із Путіним.
  • Раніше глава словацького уряду їздив до Москви і провів переговори з російським диктатором через те, що Україна припиняє транзит газу. із 1 січня 2025 року.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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