Глава Міненерго направив листи до енергокомісара ЄС, ENTSO-Е та Енергетичного Співтовариства через заяви Фіцо

Галущенко запевнив, що в України є механізм, як замінити словацький імпорт.

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся листом до енергокомісара Євросоюзу, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-Е та Енергетичного Співтовариства через заяви словацького премєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це Галущенко сказав в етері телемаратону, цитує його пресслужба Міненерго.

Йдеться про заяву Фіцо щодо наміру зупинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту газу.

Галущенко зазначив, що таке рішення буде грубим порушенням європейських регуляцій. Він повідомив, що в України є механізм, як замінити цей імпорт з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. Такі переговори з партнерами уже провели.