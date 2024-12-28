Упродовж дня російські окупанти близько 20 разів атакували Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Зо два десятки разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину – сам Нікополь, Покров, Марганецьку та Червоногригорівську громади", – написав він у телеграмі.
Пошкоджені 12 приватних будинків, 3 господарські споруди, 4 легковики та вантажівка. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач.
Загиблих і постраждалих немає.
- Внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждала жінка.