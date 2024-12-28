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Окупанти атакували Дніпропетровщину близько 20 разів, пошкоджена інфраструктура

Люди не постраждали. 

Окупанти атакували Дніпропетровщину близько 20 разів, пошкоджена інфраструктура
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російські окупанти близько 20 разів атакували Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Зо два десятки разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину – сам Нікополь, Покров, Марганецьку та Червоногригорівську громади", – написав він у телеграмі. 

Пошкоджені 12 приватних будинків, 3 господарські споруди, 4 легковики та вантажівка. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

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