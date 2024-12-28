Люди не постраждали.

Упродовж дня російські окупанти близько 20 разів атакували Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зо два десятки разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину – сам Нікополь, Покров, Марганецьку та Червоногригорівську громади", – написав він у телеграмі.

Пошкоджені 12 приватних будинків, 3 господарські споруди, 4 легковики та вантажівка. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини