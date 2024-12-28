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​Синоптики попередили українців про туман у неділю і слабку ожеледь

На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

​Синоптики попередили українців про туман у неділю і слабку ожеледь
туман у Києві. Вид на Андріївську церкву
Фото: pixabay

У неділю, 29 грудня, в Україні прогнозують змарну погоду і без істотних опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 2-7° морозу, вдень на крайньому півдні 1-6° тепла).

Крім того, синоптики попередили, що уночі і вранці 29 грудня у західних, північних та центральних областях буде туман, видимість 200-500 м.

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