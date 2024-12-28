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Уряд відновив конкусний відбір членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Раніше дію конкурсного відбору було призупинено на період дії правового режиму воєнного стану. 

Уряд відновив конкусний відбір членів наглядової ради "Укрзалізниці"
Фото: Укрзалізниця

Уряд відновив конкурсний відбір членів наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця".

Як йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територі, раніше дію конкурсного відбору було призупинено на період дії правового режиму воєнного стану. Щоб забезпечити безперервну роботу системи управління АТ "Укрзалізниця", уряд ухвалив рішення обрати членів наглядової ради строком на шість місяців – на період проведення конкурсу. 

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У цей період для збереження керованості компанії на посадах незалежних членів наглядової ради продовжать працювати Анатолій Амелін, Александер Долла та Гепард Хафер. Представниками держави у складі наглядової ради залишаються Олександр Камишін, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія.

"Запровадження конкурсного відбору дозволить забезпечити прозорість процесу формування наглядової ради "Укрзалізниці", яка є стратегічним суб’єктом державного сектору економіки. Відбір за чіткими, зрозумілими та загальнодоступними критеріями знижує ризики корупції та конфлікту інтересів, а відкритий і конкурентний процес підвищує довіру держави, інвесторів та суспільства до діяльності "Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.  

29 грудня 2024 року завершується термін повноважень членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця", обраних згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1788.

  • У жовтні цього року із посади голови правління Укрзалізниці достроково пішов Євген Лященко.
  • Замість нього уряд призначив Олександра Перцовського.
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