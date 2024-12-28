Міноборони Британії проаналізувало тактику останніх ракетно-дронових атак РФ по Україні

Починаючи із серпня 2024 року Росія, ймовірно, вирішила змінити тактику ракетно-дронових атак по Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії, аналізуючи останні обстріли РФ.

Так, у ніч з 12 на 13 Росія провела масштабну атаку на Україну із застосуванням різних типів ракет і дронів. Ворог застосував стратегічну, тактичну авіацію, а також балістичні системи і флот для запуску «калібрів». Крім того, РФ із кількох майданчиків запустила «дрони-камікадзе».

Британське Міноборони зауважило, що Росія робить більші інтервали між обстрілами і використовує цей час, аби поповнити запаси. Тоді агресор рідше здійснює масовані атаки замість частих, але невеликих. Цілями є критична інфраструктура, промисловість.

«Однак Росія зберігає можливість і запаси, що дозволяють використовувати такі активи в менших кількостях як каральний захід практично без попередження», - додали британці.