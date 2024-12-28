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Міноборони Британії проаналізувало тактику останніх ракетно-дронових атак РФ по Україні

Цілями є критична інфраструктура, промисловість.

Міноборони Британії проаналізувало тактику останніх ракетно-дронових атак РФ по Україні
пошкоджений обстрілами енергооб'єкт
Фото: ua-energy.org

Починаючи із серпня 2024 року Росія, ймовірно, вирішила змінити тактику ракетно-дронових атак по Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії, аналізуючи останні обстріли РФ.

Так, у ніч з 12 на 13 Росія провела масштабну атаку на Україну із застосуванням різних типів ракет і дронів. Ворог застосував стратегічну, тактичну авіацію, а також балістичні системи і флот для запуску «калібрів». Крім того, РФ із кількох майданчиків запустила «дрони-камікадзе».

Британське Міноборони зауважило, що Росія робить більші інтервали між обстрілами і використовує цей час, аби поповнити запаси. Тоді агресор рідше здійснює масовані атаки замість частих, але невеликих. Цілями є критична інфраструктура, промисловість.

«Однак Росія зберігає можливість і запаси, що дозволяють використовувати такі активи в менших кількостях як каральний захід практично без попередження», - додали британці.

  • Як відомо, із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня ворог атакував ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил за цей період виявили 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА.
  • Згодом радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що масованою атакою 13 грудня Росія намагалася пошкодити об'єкти міждержавної енергетичної інфраструктури і вплинути на експорт-імпорт електроенергії або ж узагалі роз’єднати енергосистеми України та Європи.
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