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Сили оборони: основні боєзіткнення у Часовому Яру відбуваються вздовж каналу "Сіверський Донець-Донбас"

Також міські бої тривають у Торецьку на Донеччині.

Сили оборони: основні боєзіткнення у Часовому Яру відбуваються вздовж каналу "Сіверський Донець-Донбас"
війна з РФ
Фото: Генштаб

Основні боєзіткнення у Часовому Яру на Донеччині відбуваються вздовж каналу "Сіверський Донець-Донбас", який розділяє місто.

Про ситуацію навколо Часового Яру у прямому ефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"У Часовому Яру основні боєзіткнення ідуть вздовж каналу "Сіверський Донець-Донбас", що перерізає місто. Однією із цілей противника на тому напрямку залишається завод вогнетривких матеріалів у місті. Але там атаки ворога успіху не досягають. У Торецьку ідуть зіткнення у міській забудові і там щось сказати важко, бо там іде постійна активна бойова робота з обох боків", — заявив Трегубов.

Щодо інформації про ситуацію на Донеччині та ймовірне просування російських військ, речник порадив звертатися до офіційних джерел і чекати на коментарі відповідних ОСУВ, ОТУВ і Генштабу ЗСУ.

"Зараз, на жаль, надходить велика кількість неправильної, неперевіреної і просто плутаної інформації з різних джерел, яка так або інакше спирається або на некоректну інтерпретацію, або просто, відповідно, на некоректні дані. У кожному випадку краще почекати кілька годин і дочекатися, поки вийде конкретне роз’яснення, над яким працюють військовослужбовці ЗСУ, відповідні органи працюють щоденно", — пояснює Трегубов.

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