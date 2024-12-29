Ворог масовано атакує позиції Сил оборони на Луганщині

Російська армія продовжує тиск на позиції Сил оборони в Луганській області. За добу ворог спрямував 126 безпілотників на позиції українських військ.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Ані у вихідні, ані у свята окупанти не зменшують тиск на Луганщині. Зокрема учора вони атакували в районах Греківки, Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Макіївки, намагаючись вибити наших оборонців із займаних позицій", — ідеться у повідомленні.

Ворог здійснює обстріли уздовж усієї лінії бойового зіткнення з артилерійських установок. Також у бік укріплень українських військ окупанти спрямували 126 безпілотників.