За добу росіяни втратили 1730 військових, 5 танків та понад 40 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських військових. Також знищено 5 ворожих танків, 42 артилерійські системи та 2 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 785 930 військових.

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