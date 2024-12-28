"Атеш": російське командування змушує солдатів продовжувати контракти на Херсонщині

Російське командування змушує солдатів продовжувати контракти на Херсонщині.

Про це повідомив рух «Атеш» із посиланням на свого агента в окупаційнийх збройних силах.

«... у 61-й окремій бригаді морської піхоти на солдатів здійснюють тиск і відпустку дають лише тим, хто погоджується продовжити контракт. При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт чи уникнути його продовження», - повідомили підпільники.

Окупаційне командування змушене йти на такі заходи через труднощі із набором нових «добровольців», зазначив «Атеш». При цьому проблеми із забезпеченням тільки зростають, зарплати виплачують із затримками, а у разі загибелі загиблих ворогів навіть не вивозять із поля бою, а залишають або ж записують як зниклих безвісти.

«Ми бачимо все більше підтверджень того, що російські командири не зважають на втрати і ставляться до своїх людей насамперед як до ресурсу. Тому цілком очікувано, що люди відмовляються продовжувати контракти», - зазначили в «Атеш».