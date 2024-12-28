Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
ГоловнаСуспільствоВійна

"Атеш": російське командування змушує солдатів продовжувати контракти на Херсонщині

Підпілля розповіло про ситуацію в 61-ій окремій бригаді морпіхів РФ.

"Атеш": російське командування змушує солдатів продовжувати контракти на Херсонщині
Військові армії РФ
Фото: Радіо Свобода

Російське командування змушує солдатів продовжувати контракти на Херсонщині.

Про це повідомив рух «Атеш» із посиланням на свого агента в окупаційнийх збройних силах.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

«... у 61-й окремій бригаді морської піхоти на солдатів здійснюють тиск і відпустку дають лише тим, хто погоджується продовжити контракт. При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт чи уникнути його продовження», - повідомили підпільники.

Окупаційне командування змушене йти на такі заходи через труднощі із набором нових «добровольців», зазначив «Атеш». При цьому проблеми із забезпеченням тільки зростають, зарплати виплачують із затримками, а у разі загибелі загиблих ворогів навіть не вивозять із поля бою, а залишають або ж записують як зниклих безвісти.

«Ми бачимо все більше підтверджень того, що російські командири не зважають на втрати і ставляться до своїх людей насамперед як до ресурсу. Тому цілком очікувано, що люди відмовляються продовжувати контракти», - зазначили в «Атеш».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies