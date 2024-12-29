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Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Миколаївщині виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури

Поранеь зазнав працівник підприємства.

Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Миколаївщині виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури
Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

У ніч на неділю, 29 грудня, ворог Росія атакувала Миколаївщину дронами. Через обстріл РФ поранений працівник підприємства.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 29 грудня о 00:50 ворог атакував Чорноморську громаду БпЛА типу Shahed 131/36. Через атаку відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується", — ідеться у повідомленні.

Також унаслідок падіння уламків зайнялася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники

Поранень зазнав 49-річний працівник підприємства, його стан задовільний.

Сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили дев'ять безпілотників типу Shahed 131/136.

Крім того, 28 грудня близько 23:40 ворог атакував "Шахедами" місто Очаків. Внаслідок падіння уламків збитих дронів, виникла пожежа трьох господарчих споруд та будинку для відпочиваючих у рекреаційній зоні. 

Загоряння були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

  • 27 грудня через нічну ворожу атаку БпЛА в Інгульському районі Миколаєва виникли дві пожежі. Будинок частково зруйновано.
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