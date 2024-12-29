Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Миколаївщині виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури

Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

У ніч на неділю, 29 грудня, ворог Росія атакувала Миколаївщину дронами. Через обстріл РФ поранений працівник підприємства.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 29 грудня о 00:50 ворог атакував Чорноморську громаду БпЛА типу Shahed 131/36. Через атаку відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується", — ідеться у повідомленні.

Також унаслідок падіння уламків зайнялася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники

Поранень зазнав 49-річний працівник підприємства, його стан задовільний.

Сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили дев'ять безпілотників типу Shahed 131/136.

Крім того, 28 грудня близько 23:40 ворог атакував "Шахедами" місто Очаків. Внаслідок падіння уламків збитих дронів, виникла пожежа трьох господарчих споруд та будинку для відпочиваючих у рекреаційній зоні.

Загоряння були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.