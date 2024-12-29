Армія РФ за добу здійснила понад 330 ударів по Запорізькій області

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, наголосив Федоров.

128 артобстрілів завдано по території Камянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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