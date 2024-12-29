Армія РФ за добу здійснила понад 330 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 331 удар по 9 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
198 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне.
128 артобстрілів завдано по території Камянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, наголосив Федоров.