На Харківщині російська армія атакувала цивільного з дрона

У Харкові тривають ремонтні роботи для відновлення теплопостання.

У селищі Дворічна Харківської області унаслідок атаки ворожого дрона загинув чоловік. Також тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Дворічна Харківської області внаслідок скиду боєприпасу з БпЛА загинув цивільний чоловік.

Водночас, протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано ще 26 осіб.

Також Синєгубов повідомив, що фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостання. Він нагадав, що після масованої атаки армії РФ без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини.