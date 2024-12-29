На Харківщині російська армія атакувала цивільного з дрона

У селищі Дворічна Харківської області унаслідок атаки ворожого дрона загинув чоловік. Також тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання.
Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Дворічна Харківської області внаслідок скиду боєприпасу з БпЛА загинув цивільний чоловік.
Водночас, протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано ще 26 осіб.
Також Синєгубов повідомив, що фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостання. Він нагадав, що після масованої атаки армії РФ без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини.
- На Куп’янському напрямку підлягають евакуації ще 6782 людини, зокрема на лівому березі – 135 людей. У Борівській громаді, а це 29 населених пунктів — 1617 людей.