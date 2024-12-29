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Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ в окупованому Криму

Агенти "АТЕШ" вже передали всю інформацію Силам оборони України.

Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ в окупованому Криму
Фото: АТЕШ

Кримські партизани провели розвідку 91-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. 

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти нашого руху провели розвідку 91-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту. Завод займається відновленням технічної готовності кораблів та суден. І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту у сучасній обстановці", — кажуть в "АТЕШ".

Поруч із судноремонтним заводом у Стрілецькій бухті базується 68 окрема бригада кораблів охорони водного району. Партизанизібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку та співробітників.

В "АТЕШ" нагадали, що наприкінці листопада у Стрілецькій бухті вже бачили "дим після вибухів" внаслідок атаки дронів ЗСУ. "У майбутньому подібні події точно повторюватимуться", — наголошують там.

"Агенти "АТЕШ" постійно стежать за військовими об'єктами у Криму та передають усю зібрану інформацію Силам оборони України для правильного планування", — додають у повідомленні.

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