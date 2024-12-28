МЗС Литви закликає ЄС запровадити санкції проти засновника "Грузинської мрії" Іванішвілі

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав країни-члени Європейського союзу слідом за США ввести санкції проти олігарха та засновника проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Про це Будріс написав у мережі X.

"Нарешті США ввели санкції проти Бідзіни Іванішвілі. Я вітаю це рішення адміністрації. Його вже включено до національних санкційних списків Литви, Латвії, Естонії та України", – написав він.

Глава МЗС Литви додає, що "настав час інститутам ЄС і державам-членам зробити такий самий крок".