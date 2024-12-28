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МЗС Литви закликає ЄС запровадити санкції проти засновника "Грузинської мрії" Іванішвілі

Глава МЗС Литви привітав санкції США щодо Івпнішвілі.

МЗС Литви закликає ЄС запровадити санкції проти засновника "Грузинської мрії" Іванішвілі
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав країни-члени Європейського союзу слідом за США ввести санкції проти олігарха та засновника проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Про це Будріс написав у мережі X.

"Нарешті США ввели санкції проти Бідзіни Іванішвілі. Я вітаю це рішення адміністрації. Його вже включено до національних санкційних списків Литви, Латвії, Естонії та України", – написав він.

Глава МЗС Литви додає, що "настав час інститутам ЄС і державам-членам зробити такий самий крок". 

  • Нагадаємо, 27 грудня Держдеп США запровадив санкції проти засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. 
  • Його внесли до списку санкцій SDN, а також щодо нього діє ліцензія №116, яка пов’язує його діяльність з російським впливом в інших країнах.
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