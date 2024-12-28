Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
ГоловнаСвіт

Лукашенко помилував ще 20 політв'язнів

Серед помилуваних 11 жінок.

Лукашенко помилував ще 20 політв'язнів
Фото: belnovosti.by

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 20 політв'язнів.

Про це повідомляє Суспільне.

Помилуваних білоруських політв'язнів раніше засудили за "злочини екстремістської спрямованості".

Вказується, що серед помилуваних 11 жінок. Також з 20 помилуваних 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має 4 дітей.

У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито "усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному". І додають, що білоруське Міністерство внутрішніх справ "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".

  • В серпні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за "протестні злочини". Список не було оприлюднено, проте відомо, що серед звільнених політв'язнів 14 жінок та 16 чоловіків. Усі, як заявляють пропагандисти, "щиро покаялись та визнали провину".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies