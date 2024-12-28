Лукашенко помилував ще 20 політв'язнів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 20 політв'язнів.
Про це повідомляє Суспільне.
Помилуваних білоруських політв'язнів раніше засудили за "злочини екстремістської спрямованості".
Вказується, що серед помилуваних 11 жінок. Також з 20 помилуваних 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має 4 дітей.
У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито "усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному". І додають, що білоруське Міністерство внутрішніх справ "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".
- В серпні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за "протестні злочини". Список не було оприлюднено, проте відомо, що серед звільнених політв'язнів 14 жінок та 16 чоловіків. Усі, як заявляють пропагандисти, "щиро покаялись та визнали провину".