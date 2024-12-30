​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
ГоловнаСвіт

Ракети HIMARS, снаряди ППО і гранати: Держдепартамент розкрив вміст нового пакету допомоги від США

Загальна сума військової допомоги – 1,25 млрд доларів. 

Ракети HIMARS, снаряди ППО і гранати: Держдепартамент розкрив вміст нового пакету допомоги від США
Фото: тг канал Андрія Єрмака

Державний департамент надав деталі щодо нового пакету підтримки України, оголошеного президентом США Джо Байденом

Це – частина зусиль американського президента зі збільшення допомоги українцям, проголошена ним у вересні. До складу пакету на $1,25 млрд увійшли:

  • боєприпаси для протидії безпілотним авіакомплексам
  • снаряди для ППО
  • снаряди для ракетно-артилерійськиї систем високої мобільності (HIMARS)
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм
  • боєприпаси земля-повітря
  • Javelin і AT-4
  • ракети TOW
  • осколкові гранати і снаряди для вогнепальної зброї 
  • обладнання для зв'язку, послуги з навчання, одяг, програмне забезпечення 
  • запчастини і допоміжне обладнання 

"У рамках збільшення допомоги у сфері безпеки, про яку президент Байден оголосив 26 вересня, Сполучені Штати надають ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання нашим українським партнерам під час їхнього захисту від агресивної війни Росії", – ідеться у повідомленні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies