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Молдова ще на пів року продовжить обмеження агроімпорту з України

Ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи і соняшника діятиме до 30 червня наступного року.

Молдова ще на пів року продовжить обмеження агроімпорту з України
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Фото: EPA/UPG

30 грудня уряд Молдови розпорядився продовжити ще на пів року – до 30 червня 2025-го - ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та соняшника, передає Newsmaker.

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Як уточнили в уряді, такий крок спрямований на захист місцевих фермерів та підтримку стабільності на внутрішньому ринку. Ліцензування запровадили у жовтні 2023 року і, на думку уряду, воно допомогло запобігти надлишку імпорту продукції за нижчими цінами, а призвело б до зниження вартості місцевої продукції.

Станом на початок грудня у Молдові є достатньо запасів пшениці, кукурудзи та соняшнику для покриття внутрішніх потреб на найближчі місяці. Це 290 тисяч тонн пшениці, 662 тис. тонн кукурудзи та 249 тис. тонн соняшнику.

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