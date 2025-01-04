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ЗМІ: у січні Україна отримає перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F

Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

ЗМІ: у січні Україна отримає перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F
Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage
Фото: EPA/UPG

Вже у січні Повітряні сили ЗСУ отримають перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

Про це пише Avions Legendaires.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

Зокрема, перші три літаки можуть бути доставлені вже до 20 січня 2025 року. За інформацією джерел, винищувачі вони вже перебувають в Україні, але поки що використовуються для тренувань.

  • У листопаді 2024 французький уряд офіційно підтвердив, що Україна отримає шість винищувачів Mirage-2000-5F, які будуть технічно модифіковані для адаптації до бойових умов війни з Росією.
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