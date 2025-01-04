ЗМІ: у січні Україна отримає перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F

Вже у січні Повітряні сили ЗСУ отримають перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

Про це пише Avions Legendaires.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

Зокрема, перші три літаки можуть бути доставлені вже до 20 січня 2025 року. За інформацією джерел, винищувачі вони вже перебувають в Україні, але поки що використовуються для тренувань.