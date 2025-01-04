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Українські енергетики відновити електропостачання для 16,3 тисяч споживачів

У Міненерго закликали споживачів раціонально та ощадливо використовувати електроенергію.

Українські енергетики відновити електропостачання для 16,3 тисяч споживачів
Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України, 02 березня
Фото: EPA/UPG

За добу 3 січня українські енергетики відновили електропостачання для 16,3 тис. споживачів, які знеструмлювались через бойові дії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 304 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Водночас у Міненерго нагадують, що обстріли ворога призводять до пошкодження підстанцій та ліній електропередач, обмежуючи можливості енергосистеми. Енергетики оперативно відновлюють пошкоджені енергооб’єкти та стабілізують систему.

У відомстві закликали споживачів раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, адже це допомагає знизити навантаження на систему.

Крім того, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції становить 14,12 м, чого цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

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