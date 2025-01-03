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У 2024 Україна отримала від 11 партнерів допомоги на суму понад $41 млрд

Ukraine Facility забезпечила 40% зовнішнього фінансування держбюджету торік.

У 2024 Україна отримала від 11 партнерів допомоги на суму понад $41 млрд

Програма Ukraine Facility забезпечила найбільший обсяг зовнішнього фінансування до державного бюджету України у 2024. Загалом наша держава отримала допомогу від одинадцяти партнерів на суму понад 41 млрд доларів США.

Як підрахували у Міністерстві фінансів, загальна сума коштів, наданих Євросоюзом, становила 16,2 млрд євро (або 17,3 млрд доларів США).

У Мінекономіки зазначили, що це стало можливим завдяки передбаченому у програмі перехідному та безумовному фінансуванню на 2024 рік. Важливу роль також відіграло успішне виконання заходів, закладених у Плані України, протягом другого та третього кварталів минулого року.

Загалом Україна отримала допомогу від одинадцяти партнерів у розмірі понад 41 млрд доларів США, а саме:

  • Євросоюз – 17,3 млрд доларів США (14,1 – пільгове фінансування та 3,2 – гранти) – Ukraine Facility;
  • Сполучені Штати Америки – 8,3 млрд доларів США (гранти);
  • Міжнародний Валютний Фонд – 5,3 млрд доларів США (пільгове фінансування);
  • Японія – 4,3 млрд доларів США (пільгове фінансування, гранти, гарантія);
  • Світовий банк – 3,2 млрд доларів США (пільгове фінансування);
  • Канада – 1,8 млрд доларів США (пільгове фінансування);
  • Велика Британія – 1 млрд доларів США (гарантія);
  • Норвегія – 306 млн доларів США (гранти);
  • Республіка Корея – 100 млн доларів США (пільгове фінансування);
  • Банк розвитку Ради Європи – 11 млн доларів США (пільгове фінансування);
  • Іспанія – 3 млн доларів США (гарантія).

"Завдяки міжнародній підтримці нам вдалося залучити кошти на фінансування соціально-гуманітарних потреб країни, а усі внутрішні фінансові ресурси спрямувати на забезпечення сектора безпеки та оборони", – зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Наразі Мінекономіки готується до звітування перед Єврокомісією за виконання заходів четвертого кварталу 2024 Плану України. Подання заплановане на першу половину січня.

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