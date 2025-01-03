У 2024 Україна отримала від 11 партнерів допомоги на суму понад $41 млрд

Програма Ukraine Facility забезпечила найбільший обсяг зовнішнього фінансування до державного бюджету України у 2024. Загалом наша держава отримала допомогу від одинадцяти партнерів на суму понад 41 млрд доларів США.

Як підрахували у Міністерстві фінансів, загальна сума коштів, наданих Євросоюзом, становила 16,2 млрд євро (або 17,3 млрд доларів США).

У Мінекономіки зазначили, що це стало можливим завдяки передбаченому у програмі перехідному та безумовному фінансуванню на 2024 рік. Важливу роль також відіграло успішне виконання заходів, закладених у Плані України, протягом другого та третього кварталів минулого року.

Загалом Україна отримала допомогу від одинадцяти партнерів у розмірі понад 41 млрд доларів США, а саме:

Євросоюз – 17,3 млрд доларів США (14,1 – пільгове фінансування та 3,2 – гранти) – Ukraine Facility;

Сполучені Штати Америки – 8,3 млрд доларів США (гранти);

Міжнародний Валютний Фонд – 5,3 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Японія – 4,3 млрд доларів США (пільгове фінансування, гранти, гарантія);

Світовий банк – 3,2 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Канада – 1,8 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Велика Британія – 1 млрд доларів США (гарантія);

Норвегія – 306 млн доларів США (гранти);

Республіка Корея – 100 млн доларів США (пільгове фінансування);

Банк розвитку Ради Європи – 11 млн доларів США (пільгове фінансування);

Іспанія – 3 млн доларів США (гарантія).

"Завдяки міжнародній підтримці нам вдалося залучити кошти на фінансування соціально-гуманітарних потреб країни, а усі внутрішні фінансові ресурси спрямувати на забезпечення сектора безпеки та оборони", – зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Наразі Мінекономіки готується до звітування перед Єврокомісією за виконання заходів четвертого кварталу 2024 Плану України. Подання заплановане на першу половину січня.