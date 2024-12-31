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Цьогоріч до загального фонду державного бюджету надійшло 2,2 трлн гривень

А до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло всього понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. 

Цьогоріч до загального фонду державного бюджету надійшло 2,2 трлн гривень
Міністерство фінансів України
Фото: Макс Левін

Упродовж 2024 р. до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Як інформує Мінфін, такими є дані станом на 30 грудня. 

Надходження платежів від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн, зокрема:

  • 270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);
  • 233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 133,5 млрд грн – акцизний податок;  
  • 51,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом близько 0,6 трлн гривень.

Протягом 2024 р. до бюджету надійшло міжнародної допомоги (грантів) на 453,6 млрд грн. 

У цілому за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

  • Наприкінці листопада Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків в Україні.
  • Перед цим Верховна Рада ухвалила підвищення податків. Зокрема йшлося про те, що із 1 січня 2025 військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) збільшиться з 1,5% до 5%.
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