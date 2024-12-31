Цьогоріч до загального фонду державного бюджету надійшло 2,2 трлн гривень

А до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло всього понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Упродовж 2024 р. до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Як інформує Мінфін, такими є дані станом на 30 грудня.

Надходження платежів від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн, зокрема:

270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 млрд грн – акцизний податок;

51,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом близько 0,6 трлн гривень.

Протягом 2024 р. до бюджету надійшло міжнародної допомоги (грантів) на 453,6 млрд грн.

У цілому за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.