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Упродовж року до Фонду підтримки української енергетики надійшло понад 1 млрд євро

Імпорт електроенергії з Європи розширили із 1,7 до 2,1 ГВт.

Упродовж року до Фонду підтримки української енергетики надійшло понад 1 млрд євро
Фото: ДТЕК

Упродовж року до Фонду підтримки української енергетики надійшло понад 1 млрд євро.

Про це розповів глава українського уряду Денис Шмигаль.

"До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло", – сказав він.

Прем'єр розповів, що, попри десятки російських атак на енергетику, вдалося зберегти цілісність системи та розгорнути масштабну кампанію з відбудови.

Також у 2024 р. розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему.

Шмигаль нагадав, що цьогоріч також впровадили пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу: безвідсоткові кредити для фізичних осіб, кредити для ОСББ, ЖБК, для малого і середнього бізнесу, пільгові кредити для великих підприємців.

Він зазначив, що зараз йде будівництво децентралізованої енергетики як важливої частини повоєнної енергетичної системи.

  • Сьогодні стало відомо, що Італія виділила 13 мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України.
  • У висновках Євроради від 19 грудня йшлося про те, що Євросоюз має збільшити імпорт електроенергії в Україну.
  • Загалом на посилення захисту енергосистеми від російських атак уряд спрямував понад 10 млрд грн.
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