Імпорт електроенергії з Європи розширили із 1,7 до 2,1 ГВт.

Упродовж року до Фонду підтримки української енергетики надійшло понад 1 млрд євро.

Про це розповів глава українського уряду Денис Шмигаль.

"До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло", – сказав він.

Прем'єр розповів, що, попри десятки російських атак на енергетику, вдалося зберегти цілісність системи та розгорнути масштабну кампанію з відбудови.

Також у 2024 р. розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему.

Шмигаль нагадав, що цьогоріч також впровадили пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу: безвідсоткові кредити для фізичних осіб, кредити для ОСББ, ЖБК, для малого і середнього бізнесу, пільгові кредити для великих підприємців.

Він зазначив, що зараз йде будівництво децентралізованої енергетики як важливої частини повоєнної енергетичної системи.