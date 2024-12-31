Упродовж року до Фонду підтримки української енергетики надійшло понад 1 млрд євро.
Про це розповів глава українського уряду Денис Шмигаль.
"До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло", – сказав він.
Прем'єр розповів, що, попри десятки російських атак на енергетику, вдалося зберегти цілісність системи та розгорнути масштабну кампанію з відбудови.
Також у 2024 р. розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему.
Шмигаль нагадав, що цьогоріч також впровадили пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу: безвідсоткові кредити для фізичних осіб, кредити для ОСББ, ЖБК, для малого і середнього бізнесу, пільгові кредити для великих підприємців.
Він зазначив, що зараз йде будівництво децентралізованої енергетики як важливої частини повоєнної енергетичної системи.
- Сьогодні стало відомо, що Італія виділила 13 мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України.
- У висновках Євроради від 19 грудня йшлося про те, що Євросоюз має збільшити імпорт електроенергії в Україну.
- Загалом на посилення захисту енергосистеми від російських атак уряд спрямував понад 10 млрд грн.