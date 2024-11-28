Президент підписав закон про підвищення податків в Україні

Закон набуде чинності після публікації у газеті ВР «Голос України».

Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Це зазначено у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Закон вступить у силу після публікації у газеті «Голос України».

Документ передбачає, що зросте військовий збір – із 1,5% до 5% для громадян, а також для фізичних осіб-підприємців різних груп, підвищений податок на прибуток (50%) сплачуватимуть і банки. Зростуть мінімальний податок за землю, авансові внески для АЗС, рента на видобуток гірських порід для щебеню, граніту та піску та ін.