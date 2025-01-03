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Торік Україна вийшла на довоєнний період c/г експорту, ‒ Мінагро

Найбільша частка припадає на соняшникову олію ‒ 21%

Торік Україна вийшла на довоєнний період c/г експорту, ‒ Мінагро
Фото: pixabay

Торік Україна вийшла на довоєнний період експорту ‒ 24,5 млрд доларів, який склав 59% в загальному експорті. 

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Це є другим історичним рекордом ‒ 2021 року відповідна сума склала 27,7 млрд доларів. Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн аграрної продукції.

Найбільша частка припадає на соняшникову олію ‒ 21%. Її експортовано майже 6 млн тонн на 5,1 млрд доларів.

На другому місці кукурудза – 21%, якої експортували 29,6 млн тонн на 5 млрд доларів. На третьому є пшениця – 15%, це 20,6 млн тонн на 3,7 млрд доларів.

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Серед лідерів також ріпак – 7% (3,8 млн тонн на 1,8 млрд доларів), соя – 5% (3,4 млн тонн на 1,3 млрд доларів), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн тонн на 1 млрд доларів).

Частка м’яса та їстівної продукції свійської птиці склала 4%. Цих продуктів експортували 447 тис. тонн на 958 млн доларів. Також ячмінь (3,3 млн тонн на 557 млн доларів) та цукор (746 тис. тонн на 418 млн доларів) - по 2%.

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