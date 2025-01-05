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Зеленський вдячний Ілону Маску за "Старлінки" і хотів, щоби він приїхав в Україну

"Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував".

Зеленський вдячний Ілону Маску за "Старлінки" і хотів, щоби він приїхав в Україну
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський захоплюється Ілоном Маском як "self-made" людиною, лідером інновацій. Він подякував йому за допомогу "Старлінками", хотів би бачити його в Києві і максимально залучити на український бік.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману

"Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. І так, я йому вдячний за "Старлінки". Насамперед за те, що в наших хлопців був зв'язок, і в дітей", - сказав Зеленський.

Він додав, що зі свого досвіду знає, що таке створювати компанії та заробляти гроші, добирати талановитих людей, вкладати в них знання і гроші та робити щось важливе.

"Я не порівнююся з Маском. Він лідер інновацій у світі. Я вважаю, що такі люди просувають світ тільки вперед. І тому я поважаю результат його роботи. І ми бачимо цей результат", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав про важливість "Старлінків" як на фронті, так і для забезпечення зв'язку в тилу та інфраструктурі.

"Я б хотів, щоб він (Ілон Маск) приїхав в Україну, щоб він тут поговорив із людьми, подивився", - сказав Зеленський.

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