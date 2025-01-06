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Трюдо оголосив про свою відставку

Він покидає і пост лідера ліберальної партії, а роботу парламенту призупинили до 24 березня.

Трюдо оголосив про свою відставку
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії, передає CNN.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере нового лідера», - заявив Трюдо журналістам на прес-конференції в Оттаві.

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Наразі посдаовець залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра доти, доки не буде обрано нового лідера.

Також Трюдо повідомив, що до 24 березня буде призупинена робота парламенту Канади.

«Сьогодні вранці я повідомив генерал-губернатора (Мері Саймон представляє британського монарха – Ред.), що нам потрібна нова сесія парламенту. Вона задовольнила це прохання і тепер Палату буде відсторонено від роботи до 24 березня», - додав глава уряду.

  • Торік у грудні один із колишніх ключових союзників Джастіна Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду.
  • Ліберальна партія Трюдо, як відомо, не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси партії Сінгха, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні цього року
  • Глава НДП також сказав, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.
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