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Макрон заявив, що ядерна програма Ірану наближається до «критичної точки»

Президент Франції назвав Іран найбільшою стратегічною і безпековою проблемою для Європи та її союзників.

Макрон заявив, що ядерна програма Ірану наближається до «критичної точки»
Еммануель Макрон
Фото: скриншот відео

Ядерна програма Ірану перебуває на потенційно незворотному шляху та наближається до «критичної точки».

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон перед послами 6 січня, передає Bloomberg.

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«Прискорення ядерної програми [Ірану] підводить нас дуже близько до критичної точки... Іранське питання, безперечно, є одним із головних питань, з якого ми відновимо діалог з новою американською адміністрацією", - заявив Макрон.

За словами французького президента, у країни достатньо матеріалу для виробництва кількох боєголовок, якщо іранський уряд ухвалить політичне рішення рухатися у бік створення ядерної зброї.

Як відомо, минулого місяця Іран оголосив, що збільшить свої потужності з виробництва ядерного палива у відповідь на закид Міжнародного агентства з атомної енергії ООН з приводу нездатності Тегерана дозволити розслідування частинок урану, знайдених на незаявлених об'єктах. Іран стверджує, що його програма ядерних розробок спрямована на енергетичні цілі.

Очікується, що МАГАТЕ підготує докладнішу доповідь у межах ширшої західної ініціативи щодо можливого відновлення або повернення санкцій ООН щодо Ірану до закінчення терміну їхньої дії у жовтні 2025 року. Цей дипломатичний механізм був частиною ядерної угоди, яка нині не діє і яка була анульована в 2018 році тодішнім президентом Дональдом Трампом. Ця угода обмежувала ядерну діяльність Ірану в обмін на пом'якшення санкцій.

Іран використовує тисячі центрифуг, що обертаються на високій швидкості для поділу ізотопів урану. Зазвичай установки виробляють низькоактивне реакторне паливо, але їх можна запрограмувати на створення більш високих концентрацій урану, придатних для виготовлення зброї.

Зсилаючись на підтримку Іраном Росії у війні проти України, Макрон назвав Іран найбільшою стратегічною та безпековою проблемою для Європи та її союзників.

  • Торік у листопаді Рада Міжнародної агенції з атомної енергетики, до якої входять 35 країн, погодила текст резолюції, яка закликає Іран негайно поліпшити взаємодію з МАГАТЕ та погодитися на нові перемовини щодо ядерної програми.
  • Тоді ж Іран провів переговори з Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо своєї ядерної програми. 
  • Наступний раунд ядерних переговорів між країнами відбудеться в Женеві, 13 січня.
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