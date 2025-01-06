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Індонезія офіційно приєднується до БРІКС

Держави-члени одноголосно підтримали намір Джакарти приєднати до блоку.

Індонезія офіційно приєднується до БРІКС
прапор Індонезії

Індонезія офіційно приєднується до БРІКС як повноправний член.

Цю інформацію оприлюднив уряд Бразилії, яка головуватиметь цього року в організації, передає Reuters.

Індонезія є четвертою за чисельністю населення державою світу. Джакарта і раніше висловлювала своє бажання приєднатися до БРІКС, розглядаючи його як засіб для зміцнення країн, що розвиваються, і просування інтересів так званого Глобального Півдня. 

Бразилія повідомила, що держави-члени одноголосно схвалили вступ Індонезії в межах програми розширення організації, схваленої на саміті в Йоганнесбурзі в 2023 році.

Держава попросила про можливість приєднатися до БРІКС після президентських виборів, які відбулися минулого року. Очолив країну у жовтні Прабово Субіанто.

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