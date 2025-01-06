Індонезія офіційно приєднується до БРІКС як повноправний член.

Цю інформацію оприлюднив уряд Бразилії, яка головуватиметь цього року в організації, передає Reuters.

Індонезія є четвертою за чисельністю населення державою світу. Джакарта і раніше висловлювала своє бажання приєднатися до БРІКС, розглядаючи його як засіб для зміцнення країн, що розвиваються, і просування інтересів так званого Глобального Півдня.

Бразилія повідомила, що держави-члени одноголосно схвалили вступ Індонезії в межах програми розширення організації, схваленої на саміті в Йоганнесбурзі в 2023 році.

Держава попросила про можливість приєднатися до БРІКС після президентських виборів, які відбулися минулого року. Очолив країну у жовтні Прабово Субіанто.