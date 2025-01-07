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Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа

У новій версії акцентовано увагу на символах Грендандії та Фарерських островів.

Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
Старий та новий герби Данії
Фото: The Guardian

Данія офіційно отримала новий державний герб - король Фредерік X представив версію, яку історики назвали "сенсацією", а політологи оцінили як чітку відповідь на зазіхання з боку обраного президента США Дональда Трампа

Як пише The Guardian, в новій редакції державного символа немає зображення трьох корон - позначення унії між Данією, Швецією та Норвегією, яка формувалася у 14-16 століттях. Попри те, що упродовж майже 500 років триєдиної скандинавської держави вже не існує, датський герб демонстрував цей історичний факт - аж дотепер. Спеціалісти з геральдики "шоковані" таким кроком. 

Корони поступилися місцем більш помітним символам залежних території Данії - білому ведмедю, що позначає Гренландію, та барану, що є знаком Фарерських островів. Ці зміни підкреслюють заяву Фредеріка X з його новорічного послання щодо єдності датської держави та недопущення продажу Гренландії, на якому наполягає Дональд Трамп

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