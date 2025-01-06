США помʼякшили санкції проти Сирії

США помʼякшують санкцій проти Сирії для полегшення відправлення в цю країну гуманітарної допомоги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.
"Цей крок підкреслює прагнення Сполучених Штатів забезпечити, щоб американські санкції не перешкоджали діяльності, спрямованій на задоволення основних людських потреб, зокрема надання державних послуг та гуманітарної допомоги", – йдеться в повідомленні.
Таким чином Мінфін США виключає з-під дії санкцій послуги, повʼязані з забезпеченням електроенергією, енергією, водою та санітарією.
Наказ Мінфіну діятиме шість місяців.
- Головний аеропорт Сирії в Дамаску відновлює міжнародні рейси після повалення режиму Башара Асада.
-
Глава МВС Туреччини заявив, що від часу падіння режиму Асада понад 35 тисяч сирійців повернулися додому.
-
На початку грудня голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
- Перед цим сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску та втечу Асада з міста. Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом".