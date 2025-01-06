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США помʼякшили санкції проти Сирії

Це зроблено для полегшення відправлення гуманітарної допомоги.

США помʼякшили санкції проти Сирії
Міністерство фінансів США
Фото: epravda.com.ua

США помʼякшують санкцій проти Сирії для полегшення відправлення в цю країну гуманітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

"Цей крок підкреслює прагнення Сполучених Штатів забезпечити, щоб американські санкції не перешкоджали діяльності, спрямованій на задоволення основних людських потреб, зокрема надання державних послуг та гуманітарної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Таким чином Мінфін США виключає з-під дії санкцій послуги, повʼязані з забезпеченням електроенергією, енергією, водою та санітарією.

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Наказ Мінфіну діятиме шість місяців.

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