Прем’єр Гренландії наголосив на прагненні здобути незалежність від Данії

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде наголосив на своєму бажанні здобути незалежність від Данії, свого колишнього колоніального правителя, пише Reuters.

Таку заяву Егеде зробив у своїй новорічній промові, що ознаменувало істотну зміну риторики навколо майбутнього арктичного острова.

Очільник уряду також висловив бажання зміцнити співпрацю Гренландії з іншими країнами.

“Настав час, щоб ми самі зробили крок і сформували наше майбутнє, також щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати і ким будуть наші торговельні партнери”, – сказав він.

Рух за незалежність набув популярності в Гренландії в останні роки частково через викриття неправомірної поведінки влади Данії протягом 20-го століття, включно з кампанією з примусового контролю над народжуваністю, розпочату в 1960-х роках.

Гренландія була колонією Данії до 1953 року, але зараз є самоврядною територією Данії, а в 2009 році отримала право вимагати незалежності шляхом голосування. У 2023 році уряд Гренландії представив свій перший проєкт Конституції.“Історія та поточні умови показали, що наша співпраця з Королівством Данія не досягла успіху в створенні повної рівності”, ‒ сказав Егеде.

Він додав, що рішення про незалежність ухвалює народ Гренландії, але не сказав, коли саме може відбутися голосування. Хоча більшість із 57 000 жителів Гренландії підтримують незалежність, існують розбіжності щодо її термінів та потенційного впливу на рівень життя.

Попри корисні копалини, нафту та природний газ, економіка Гренландії залишається крихкою, сильно залежною від рибальства та щорічних грантів Данії.

Парламентські вибори в Гренландії мають відбутися до 6 квітня.