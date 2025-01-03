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Швеція дає майже $27 млн Румунії, щоб вона швидше замінила Patriot, який передала Україні

Це є непрямою підтримкою протиповітряної оборони України.

Швеція дає майже $27 млн Румунії, щоб вона швидше замінила Patriot, який передала Україні
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

Уряд Швеції оголосив про надання 300 мільйонів шведських крон (майже 27 мільйонів доларів) Румунії, щоб вона швидше замінила Patriot, який передала Україні.

Про це повідомили у міністерстві оборони Швеції.

Зазначається, що це є непрямою підтримкою протиповітряної оборони України.

Фінансування виділили в рамках проєкту "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD), який очолює Німеччина. Він спрямований на підтримку протиповітряної оборони України через надання різних систем ППО та підтримки, спільного фінансування країн, які вирішили надати Україні системи протиповітряної оборони. Восени участю у цьому проєкті заціавилася Швеція.

Як йдеться на сайті міноборони Швеції, Румунії потрібні кошти, щоб мати можливість придбати снаряди типу Patriot, датчики та інше обладнання на заміну системам, які країна подарувала Україні в 2024. 

Кошти надходять із раніше оголошених пакетів підтримки для України.

  • У вересні стало відомо, що Президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot. Цю систему мали передати у конфігурації, узгодженій із США. 
  • Через місяць Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже отримала від Румунії зенітний ракетний комплекс Patriot. 
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