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Бербок перед візитом у Дамаск: настав час Росії залишити свої військові бази у Сирії

Глави МЗС Німеччини та Франції їдуть у Сирію. Серед іншого, обговорять долю російських військових баз.

Бербок перед візитом у Дамаск: настав час Росії залишити свої військові бази у Сирії
міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 3 січня вранці їде до Дамаска з одноденним візитом, де разом зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро та від імені Європейського Союзу проведе переговори з де-факто лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа та зустрінеться з представниками сирійського громадянського суспільства, передає Укрінформ. 

“Також настав час Росії залишити свої військові бази у Сирії. Сирійський народ не забуде масових бомбардувань та порушень прав людини. Це Путін так довго підтримував Асада, прикривав і підтримував злочини режиму”, – підкреслила Бербок.

Тепер треба мати на увазі мету, якої також прагнуть мільйони сирійців: щоб Сирія могла знову стати шанованим членом міжнародного співтовариства, заявила вона.

“Болісна глава правління Асада закінчилася, але вона ще не написана, тому що в цей момент у сирійців є шанс знову взяти в руки долю своєї держави, а також для закриття глибоких відкритих ран. Ми хочемо підтримати їх у цьому: в інклюзивній, мирній передачі влади, у примиренні суспільства, у відбудові, на додаток до гуманітарної допомоги, яку ми постійно надаємо людям у Сирії протягом багатьох років”, – заявила Бербок 3 січня перед своїм від’їздом до Дамаска. 

Вона зазначила, що сьогоднішня поїздка разом із французьким колегою та від імені ЄС є чітким сигналом для сирійців: новий політичний початок між Європою та Сирією, між Німеччиною та Сирією є можливим.

Німеччина та її міжнародні партнери, за словами Бербок, також зобов’язані гарантувати, що внутрішній сирійський процес не буде перерваний ззовні. Для цього разом з ООН в Акабі були вироблені важливі принципи. Це включає і повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіма сусідніми державами.

У середині грудня Reuters повідомило, що Росія відводить війська, але не йде із Сирії. За інформацією видання, росіяни планують залишитися на двох своїх основних військових базах в країні.

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